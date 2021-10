Fue durante la mañana de este miércoles.

En una nueva visita al Valle de Uco, el Gobernador entregó viviendas en Tupungato y anunció la pavimentación y demarcación de calles en la comuna a través del Programa de Infraestructura Municipal. En el lugar hizo referencia también a la realidad política actual tanto provincial como nacional.

El Gobernador Rodolfo Suarez; el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro, y el intendente de Tupungato, Gustavo Soto, entregaron viviendas en el barrio José Hernández. Luego firmaron un convenio para financiar el asfalto y la demarcación de varias calles de la comuna a través del Programa de Infraestructura Municipal (PIM). Estuvieron presentes además el vicegobernador, Mario Abed, y la titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla.

Estas viviendas, fueron construidas bajo el plan Mendoza Construye. Hasta el momento, el IPV lleva entregadas 137 viviendas, repartidas entre 7 barrios, en Tupungato. Además, están en ejecución otras 33, mientras que 58 más ya fueron licitadas y están próximas a iniciarse.

A través del PIM, la Comuna recibió $9,6 millones para comprar concreto asfáltico e intervenir las calles Río de las Tunas, La Arboleda, Rivadavia, Lamadrid, Sarmiento y Pueyrredón. A esto se suman $22,3 millones más para realizar las tareas de demarcación horizontal sobre 23 calles del distrito Ciudad, un barrio de La Arboleda y otro en Villa Bastías, a fin de regular el tránsito y guiar a los usuarios sobre las vías de circulación.

Durante el acto, el Gobernador expresó, “nosotros no paramos las obras durante la pandemia y hoy se ven los resultados. También seguimos educando y quiero agradecer a los padres que se convirtieron en maestros de apoyo de los chicos pero salimos adelante y fuimos hacia la presencialidad para que ellos no pierdan el contacto. Todas esas cosas son las que nos permiten estar hoy aquí juntos y les deseo la mayor felicidad”, agregó el mandatario provincial.

También, manifestó, “estos tiempos no son fáciles. La pandemia aún no terminó y hay que seguir cuidándose. Desde el Gobierno apostamos a cada ciudadano, pero no dejemos de soñar. Hay que hacer la cosas bien para que no haya pobreza ni desigualdad y podamos vivir en un país más justo, por ello levantamos la voz desde Mendoza, para que cada uno pueda vivir mejor”.

Por su parte, el ministro Isgró destacó que “las obras fueron realizadas contemporáneamente en pandemia. Los trabajos no pararon mientras no se dejó de atender al sistema sanitario, que es prioridad”. Además, resaltó las nuevas líneas lanzadas por el IPV al explicar que “tienen que ver con un proceso de innovación y renovación de propuestas que realiza el instituto en el marco de los 74 años que tiene de vida”.

El intendente agradeció “la paciencia de los vecinos para llegar a tener hoy su casa”. Sumó que “cuando hay gobiernos que manejan bien los fondos públicos, aún en épocas tan duras como las que nos toca vivir en el país, con una economía desquiciada y con una cuarentena eterna que privó a muchos argentinos de su trabajo mientras otros festejaban, las cosas siempre marchan para adelante. Esto no sucedió en Mendoza, acá siempre pusimos por adelante el interés público, el de los ciudadanos, manteniendo abierto todo lo que pudiéramos la actividad económica para mantener el sustento familiar”.