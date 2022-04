Fue con victoria tanto en la rama femenina como en la masculina.

Ayer domingo, se disputó la primera fecha del campeonato mendocino de vóley “Carlos Amieva”, donde Tunuyán, arrancó de la mejor manera ganando en el debut frente a Maipú y en ambas ramas.

Equipo masculino de la A1

Equipo femenino de la A1

Las mujeres comandada por Agustín Musso, se impusieron por 3 a 0 y por el mismo resultados los hombre dirigidos por Dan Andraos, se quedaron con la victoria frente a los de Maipú.

Además también jugaron en la rama femenina la Sub 14 que cayó 3 a 0, la Sub 16 que se impuso por 3 a 2, la Master B que ganó 3 a 0 y la Master D que se impuso por 3 a 1.

En la parte masculina, jugaron los Sub 14 que cayeron 3 a 0, los Sub 16 que triunfaron 3 a 1 y los Sub 18 que ganaron 3 a 2.