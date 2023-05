Votos nulos: descontento político y el desconocimiento del nuevo método electoral

En las elecciones del domingo, que sólo involucró al 30% del padrón electoral de la provincia, el 7,15% realizó un voto nulo. Es decir 20.188 los sufragios de este tipo. Los sufragios de estas características superaron el 8% en algunos departamentos, creciendo en relación con las PASO del 2019.

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en los departamentos de Maipú, San Rafael, Santa Rosa, Tunuyán, San Carlos, Lavalle y La Paz tuvieron un aspecto que preocupó a las autoridades locales y partidarias, ya que se notó un crecimiento considerable de los votos nulos en relación con las PASO del 2019. Diferentes especialistas explicaron que se debe a dos razones: desconocimiento del nuevo sistema de Boleta Única, y un creciente descontento político.

La cantidad de votos nulos en San Rafael y Maipú, dos de las comunas que desdoblaron sus elecciones en este 2023, puso en cuestión si realmente se entendió de forma correcta, cómo se utilizaba la Boleta Única.

El nuevo sistema electoral se estrenó este domingo en los siete departamentos que desdoblaron sus elecciones. En San Rafael, el número fue de 8,12% sufragios anulados; y en Maipú, 8,6%; cerca de cinco veces más que en los comicios del 2019.

Desde Cambia Mendoza consideraron que se trata meramente de una cuestión de desconocimiento de la boleta. “Si bien la cantidad de votos nulos fue alta, no fue una cifra catastrófica, teniendo en cuenta que es la primera vez que se usa la Boleta Única. Los fiscales que trabajaron en las elecciones nos dijeron que los errores eran de no saber cómo emitir el voto, no era enojo. Tendremos que reforzar las capacitaciones desde los partidos para afinar el número. No consideramos que se deba a un factor político” indicaron desde ese espacio a El Sol.

Por otra parte, Stella Toledo, de Consultores Asociados Mendoza, explicaron a ese medio, que si bien el nuevo sistema pudo haber afectado a los votantes, es necesario prestar atención al descontento político existente o voto bronca.

“Estuvimos analizando el tema y creemos que el desconocimiento del sistema de boleta única puede haber influido en un porcentaje. Dado que en los departamentos más poblados el porcentaje de voto nulo es mayor. Podría leerse como que en los departamentos más pequeños poblacionalmente ha habido mayor información disponible y los vecinos han podido adquirir conocimientos del nuevo sistema”, señaló Toledo.

Sin embargo, la consultora puso énfasis en otro aspecto: “la gran apatía hacia la clase política con niveles récord negativo de participación, lo que podría indicar que el reclamo de los ciudadanos se estaría realizando en las urnas en vez de manifestaciones, cacerolas y demás expresiones ya conocidas” indicó agregó.

Jorge Albarracín de la Junta Electoral, explicó: «Ahora se va a notar, a partir de los próximos quince días. Vamos a salir con capacitación ciudadana más intensa, en vía pública, con plazas y etcétera. También la Dirección General de Escuelas va a dar una hora de información para los cuartos y quintos años». Además, anunciaron que van a seguir redoblando esfuerzos, para explicar el mecanismo y hacer que se entienda mejor en las próximas elecciones.