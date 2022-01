El ministro de Educación, Jaime Perczyk, anticipó que no piensan en restricciones y se refirió a qué pasará con la vacunación.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, habló sobre la posibilidad de garantizar la presencialidad plena de los alumnos en todos los niveles en el marco del constante aumento de casos de coronavirus y la propagación de la variante ómicron.

“Queremos que el 2 de marzo haya clases en todos los niveles de la educación argentina, desde el nivel inicial hasta la universidad” afirmó el titular de la cartera, quien además aseguró que la mejor forma de lograrlo es profundizando la campaña de vacunación.

Para la próxima semana se espera que Perczyk se reúna con Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación para definir los cuidados sanitarios de cara al próximo inicio de clases “La idea no es discutir qué limitaciones ponemos para ir a la escuela, al contrario. La idea es vacunarnos para ir a la escuela” explicó el ministro. Además, el funcionario destacó que es muy alto el porcentaje de vacunación entre el personal docente y no docente. Dentro del rango de alumnos de entre 12 y 17 años, indicó que el 64% cuenta con las dos dosis. Además, explicó que, como aún no hay vacunas autorizadas para menores de 3 años, “tendrían que vacunarse todos los adultos que están alrededor: padres, docentes, cuidadores”.