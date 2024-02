Iniciando desde la Café Manke en la Ciudad de Mendoza, pasando por Luján, Potrerillos y finalizando en Maipú, la jornada ciclística tuvo una serie de inconvenientes marcados por el clima.

De esta manera y con un total de 162 km en promedio recorrido, con la número 3 Leo Cobarrubia, perteneciente al Sindicato Empleados Públicos, resulto ganador de la cuarta etapa. Completaron el podio, con el 136, el tunuyanino Mauricio Paez, de Gremios por el Deporte y Matias Contreras con el 32, de M. Godoy Cruz.

“Estoy muy feliz, al fin se dio. En el sprint pase una gran momento, pude demostrarlo y quedarme con la cuarta vuelta de Mendoza, no me quería ir sin poder ganar. Siempre que vengo soy protagonista y me llevo etapas, en esta oportunidad no quería que fuera la excepción”, comento Cobarrubia por LV 10.

La General, recientemente actualizada quedaría de la siguiente manera, en 1er lugar Nahuel Méndez y en 2do Sergio Fredes. Las tormentas y constantes lluvias que estaban previstas para la jornada del miércoles, ocasionaron dificultadas para los ciclistas, principalmente en el sector de Potrerillos.