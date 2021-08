Estará en el distrito de San José.

Paula Quiroga es efectivo policial y lleva adelante una gran tarea solidaria. Estuvo en diálogo con “A Media Mañana” por Canal 8, “lo realizo desde el año pasado, en el último tiempo por la pandemia se me había complicado. Pero continué ayudando a la gente yendo a su casa”.

Desde mañana comenzará nuevamente la actividad, “voy a retomar con el mesón solidario, en Barrio Presidencia Mza A c 11, en San José, este martes desde las 10:30 hs”, detalló Paula.

“La gente viene, retira la ropa que necesita, pero también me traen ropa para donar”, resaltó la mujer.

La modalidad de trabajo fue cambiando, sin abandonar la asistencia para quienes más lo necesitan, “antes llegaba hasta los barrios más carenciado, la pandemia me complicó. Ropa no me falta, la gente me ayuda mucho”.

Paula ha llevado adelante diferentes acciones solidarias para ayudar a muchas familias. “Es muy triste que lo básico que uno necesita, a veces no se puede comprar”, agregó.