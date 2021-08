Continúa la campaña “Todos por Walter” en Tupungato.

Walter es de Tupungato, hace nueve meses sufrió un acv y desde entonces permanece internado y lucha por recuperarse debido a las secuelas que padece.

Lina Gutiérrez, una vecina de Tupungato una de las referentes de la campaña dialogó con Canal 8, “ya logramos que Nacho viaje a Bélgica, ahora ayudamos a Walter. Estamos trabajando con su familia, con todos los vecinos para traerlo a su casa. Esta campaña busca contruir una habitación, donde él pueda tener todas las comodidades y regresar a su casa. Y poder pasar esta recuperación junto a su familia!.

“Necesitamos que 1300 personas que donen $200, también tenemos una lista de materiales que también pueden donar”.

Por su parte, Mirta, esposa de Walter, dialogó con este medio “él está ya hace nueve meses que tuvo el acv, su cerebro está muy dañado, a vece me conoce a veces no. Cuando se sane, ya tenemos que traerlo a casa, por eso tenemos la necesidad de hacer esta habitación, porque nuestra casa es pequeña y no tenemos la comodidad que él necesita”, dijo.

Además, “yo lo cuido de lunes a lunes, los sábados tengo una feria americana y con eso estamos subsistiendo”, agregó la mujer.

Quienes deseen colaborar:

Pueden hacerlo a través de Mercado Pago o pueden comunicarse al 2622 60-5066

https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/payment/redirect/f998b33b-997d-440c-a942-92793db4ef79/payment-option-form/?source=link&preference-id=779828815-e41cb14d-e31e-4804-b976-0330a5088c84&p=570234b1166de6f8588ee40d8972c0cd#/

También, todos los sábados se realiza una feria americana en Villa Bastías, frente al salón Pereyra, desde las 10 hs.