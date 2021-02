Tales como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

La aplicación de mensajería líder confirmó que eliminará millones de cuentas que funcionan con versiones no oficiales, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Estás, violan sus condiciones de servicio.

En el sitio oficial de la App señalan: “Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”.

Aquellos usuarios que tengan incovenientes con la App y que de manera previa han recibido una notificación de que la cuenta se encuentra «suspendida temporalmente». Si luego de dicha advertencia, el usuario no utiliza la versión oficial, la cuenta se suspenderá para siempre. De esta manera, aquellas personas que usen versiones alternativas deberán dejar de hacerlo.

En caso de que utilices alguna versión alternativa de WhatsApp y ya no funcione; probablemente no sea problema de tu equipo; sino que tu cuenta ha sido cerrada por violar las condiciones de servicio.