Hay un formulario online disponible.

Desde ayer, el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) abrió las preinscripciones en su sede central para ingresar al Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares de Seguridad Pública de la Policía de Mendoza.

El trámite se realiza por internet a través de un correo electrónico. Todas las personas interesados crearán un perfil y completarán el formulario. Luego, deberán descargarlo e imprimirlo en papel para entregarlo cuando sea citado a asistir presencialmente a la sede.

Para más información ingresar a: https://iusp.uncuyo.edu.ar/cursos/item/formacion-profesional-basica

Requisitos generales

-Secundario completo.

-Edad mínima al momento de la inscripción: 18 a 28 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso.

-Argentino nativo o por opción (nacionalizado con trámite terminado y nuevo DNI.

-Estatura mínima: mujeres 1,60 cm, varones 1,65 cm.

-No tener tatuajes visibles de la media manga del brazo a los extremos de la rodilla y a los tobillos y del cuello hacia la cabeza. Si tuviera tatuajes visibles en el momento de la inscripción, se le hará firmar el acta compromiso indicando que debe removerlo/eliminarlo, con tiempo límite de tres meses del inicio del cursado que corresponda. Si no, se procederá a darlo de baja del IUSP, por no cumplir con los requisitos establecidos en el baremo médico.

Requisitos específicos

-Aprobar el proceso de ingreso, que consta de cuatro etapas eliminatorias.

-Presentar la documentación personal y exámenes médicos pertinentes, los que serán solicitados oportunamente.