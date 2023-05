Ya rige la Ley de Alcohol Cero en rutas nacionales

Mendoza no adhiere.

El gobierno de Alberto Fernández promulgó este miércoles la Ley de Alcohol Cero al volante en todas las rutas nacionales que establece que ningún conductor podrá estar al volante de un vehículo, comercial o particular, con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro en sangre.

El Senado había aprobado, y convertido en ley el 13 de abril pasado, un proyecto venido en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica la Ley de Tránsito y ordena la llamada «tolerancia cero» para el consumo de alcohol de los conductores de vehículos de motor de cualquier tamaño y peso.

La iniciativa, conocida como Alcohol Cero, fue sancionada por la Cámara de Diputados el 24 de noviembre por una mayoría de 195 votos, por lo que se descontaba un amplio apoyo también de senadores de todo el arco político.

Pero Mendoza, aclaró cuando se sancionó afirmó que no adherirá y mantendrá en vigor la ley provincial que permite conducir con hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Hasta el momento, 13 provincias del país -Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, La Rioja y Chaco- y al menos 50 municipios, entre ellos Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Posadas, Tigre y Ezeiza, cuentan con una normativa de alcohol cero vigente.

