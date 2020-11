La belleza natural, paisajística y el gran valor histórico, hacen que sea muy atractiva, generando así fuente de trabajo con la llegada de gran cantidad de turistas.

Danio Ramonda, quien es referente de la CIAT, dialogó con “A Media Mañana”, para bridar detalles de la búsqueda por la zonificación de Manzano-Piuquenes; “La gran parte de las reservas y áreas naturales protegidas de la provincia están en la zona central de la cordillera y abarca una gran cantidad de territorio, entonces la zonificación que se haga sobre ese sector es lo que va a permitir que se puede hacer y qué no”, dijo en principio.

Por otra parte destacó que, “toda la comunidad tiene que saber de qué se trata. Ahora, se está empezando a hacer la nueva zonificación del área del Valle de Uco, Manzano-Piuquenes. Esta reserva nace para que no entre la minería y no contamine. Esta reserva está bajo llave con la Ley 7722 y la 8400 que es la ley de reserva, pero esto no permite realizar nada dentro de ella, ni siquiera el turismo, algo que permita dar oportunidades a la comunidad de trabajo, crecimiento”, agregó.

De este modo, señaló que “la propuesta de la Cámara de Comercio es que se haga la ruta provincial 94 que actualmente llega hasta El Portillo y la idea es que llegue al límite con Chile que daría una conectividad y hace que la reserva sea inclusiva porque sería el único acceso público”, comentó.

También compartió que, “hace 10 días Recursos Naturales, convocó a un taller para empezar a trabajar sobre la zonificación. Allí se presentó un proyecto para que la reserva quede tal cual está, pero eso nos puede jugar en contra porque si no hay desarrollo urbano en la zona, esto se puede perder porque hay dueños privados en el medio”, remarcó Ramonda.

Así, “la Cámara y otras instituciones que acompañan han presentado una área de amortiguación dentro de la reserva que no abarca más del 8% del total, que sería la continuación de la ruta 94 y la zonificación urbana rural de ambos lados”, como dato agregó que “la reserva tiene un poco más de 315 mil hectáreas”.