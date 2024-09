El intendente de Tunuyán Emir Andraos compartió una entrevista radial con el programa AmaneciDos por la 101.9 Radio Dos, donde habló sobre los anuncios más recientes de gestión y lo que vendrá para la comuna.

Hace pocos días, se conoció construcción de un mercado de productos alimenticios que funcionará en la conocida zona de Cuadro La Estación.»Todos los ferrocarriles son del estado nacional. Hace unos años hicimos el proceso de tenencia. Cuando vino la oportunidad de hacer el hospital, no podía ser otra manera de que fuera modular», explicó a modo de ejemplo.

«Cuando planteamos hacer la terminal ahí y el estadio teníamos ese problema. Necesitábamos que ese lugar fuera municipal. Resolvimos lo del estadio comprando un terreno en calle La Argentina.

«La terminal nunca se iba a ser en el galpón, sino en calle Delgado. Tuvimos el mismo problema porque el terreno era de nación, salimos a hacer la compra de un terreno. Avanzó, pero quedo ahí frenado en la gestión de Alberto Fernández», señaló para resolver las dudas sobre la esperada nueva terminal de ómnibus. ¿Será posible construirla?, «está complicado, nunca nos llamaron. A meses de asumir, yo llamé, consulté y avisé que había un proceso de compra», contó el jefe comunal.

Por otro lado, también aclaró que «la terminal no iba en esos galpones», sino en un terreno que da hacia Francisco Delgado, entre ese predio y el hospital modular.

En lo administrativo, los cambios de gestión en el gobierno trajeron complicaciones para importantes obras que Tunuyán esperaba. Sin embargo, Andraos sigue de cerca los procesos administrativos esperando una respuesta positiva. «Con Cornejo y la Nación me llevó muy bien, ya he ido seis veces a Buenos Aires, he logrado hablar con los secretarios. No puedo quejarme del buen trata que tengo, pero no se resuelve el tema de los papeles», lamentó.

Sobre la política provincia, específicamente sobre el PJ advirtió, «se está reestructurando de cara a los procesos que vienen. Creo que hay un intento de llegar a sectores, para dar una propuesta más concreta a la comunidad».

Mercado de productos alimenticios

«Hice un relevamiento con el ingeniero. Le dije que lo íbamos intervenir con o sin la autorización del estado nacional. Surgió esto de hacer un mercado, tomamos la decisión de hacer un mercado de alimentos. Ya están trabajando en el reacondicionamiento. Utilizaremos los rieles de las vías, ahorramos en el material», detalló.

«Queremos que tenga los locales bien armado, y haya una relación más cerca entre los productores y vendedores con los vecinos», para lograr regular los precios.

El próximo fin de semana, el jefe comunal viajará a Buenos Aires a conocer otra experiencia similar. «Queremos que la inversión sea inteligente».

Según se proyecta, podrían haber cerca de 30 puestos.

Lo que trae septiembre, Semana Estudiantil

Algunos bombos y redoblantes ya se escuchan en las calles del departamento, la clásica celebración estudiantil con jornadas cargadas de actividades está cada día más cerca.

Arrancará el 13 de septiembre,» dura dos semanas y demanda muchísimo trabajo. Estamos felices porque ya estamos trabajando con los delegados para diagramar todas las competencias».

«El 21 tendremos a Milo J, un artista muy juvenil, justamente para quienes tienen que disfrutar», celebró en la previa de lo que será un convocante show en el anfiteatro municipal.