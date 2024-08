Estos son los motivos.

En una fuerte muestra de distanciamiento del expresidente Alberto Fernández, el bloque de Unión por la Patria en Diputados presentó un proyecto para repudiar la violencia de género tras la denuncia que hizo la ex primera dama Fabiola Yañez contra su exesposo.

El bloque de legisladores liderado por Germán Martínez le reclamó a la Cámara “pronunciarse con firmeza ante la gravedad que implica la denuncia por violencia de género formulada recientemente por la Sra. Fabiola Yañez en contra de quien fuera pareja, el ex primer mandatario Dr. Alberto Fernández”. Máximo Kirchner no firmó el documento. Pero no fue el único.

Ya que tampoco lleva las firmas de los diputados por Mendoza; Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, Santiago Cafiero (exjefe de Gabinete y excanciller), Victoria Tolosa Paz (exministra de Desarrollo Social) y entre otros.

Al respecto el ex intendente de Tunuyán y actual diputado nacional explicó, «fue algo exclusivo del bloque kirchnerista». Y aclaró: «cuando nos fuimos de la reunión del bloque, a las 22, todavía no resolvían ellos que hacer“.

«Decidimos ponerlo de manera individual en nuestras cuentas personales de X. Los tres lo comunicamos anoche y condenamos el hecho de violencia de género», agregó.