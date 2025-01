La página de Facebook Robos Tunuyán publicó la imagen del hurto de una bicicleta (que no es robo, porque el ladrón no usa la fuerza), en la puerta del que sería un conocido negocio de la Av. Pellegrini al 270.

Lamentablemente, la imagen captada por la cámara particular de algún comercio (no por las oficiales), no es lo suficientemente clara como para identificar al “descuidista” que aprovechó la falta de medidas de seguridad en el rodado, detalles que destacan algunos comentarios de vecinos.

Tocá acá para ver el video

En otros videos publicados por la misma página de face creada por alguien que seguramente se hartó del silencio oficial sobre los hechos de inseguridad en el departamento y decidió dar el espacio para que los mismos vecinos los evidencien, pueden verse otros episodios interesantes en los que, curiosamente; se repiten los protagonistas (teléfono para la justicia valletana).

También llama la atención entre los comentarios, aquellos que hacen hincapié en la notoria ausencia de los agentes de la policía que –otrora- solían recorrer las calles del centro tunuyanino. Claramente, una observación ciudadana que los responsables deberían tomar en cuenta.