La jornada del Sábado fue una pequeña parte de esta previa primaveral que estamos pasando, ¿veamos qué nos espera hoy?

Para hoy se espera tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Buen tiempo en cordillera.

Veamos las temperaturas mínimas: En el Oasis norte – este: El Marcado, Santa Rosa y Los Campamentos: 0.5 a 2 C, Junin: 4 C. En el Valle de Uco: Tunuyan, Vista Flores y Tres Esquinas: -2 a -1 C, Agua Amarga y El Peral: 1 a 3 C. San Rafael: -2 C a 0 C; G. Alvear: -1.5 C a +0.5 C.

La temperatura máxima rondará los 25ºC. Y la mínima, 7ºC.