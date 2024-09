«No nos van a usar para hacer una operación de fake news«, dijo indignado esta tarde el periodista de Radio Mitre y La Nación + Eduardo Feinmann, en su programa de televisión.

Además, exigió a Milei que despida a Bullrich, al jefe de la Policía Federal, y a la viceministra, porque «son unos mentirosos«, y mandaron un video para desmentir «la represión a una nena«.

El escándalo surgió esta tarde en el programa de La Nación +, a partir de lo sucedido el miércoles durante la manifestación de jubilados en la zona del Congreso de la Nación, donde una niña de 10 años recibió gas pimienta arrojado por agentes de seguridad como parte de la represión.

“Lo quiero afuera al jefe de la Policía Federal, y espero que el Presidente de la República eche también a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a la viceministra y también que vuele por los aires el vocero del Ministerio”, disparó Feinmann durante el pase del noticiero suyo con el de Esteban Trebucq, en referencia no sólo a Bullrich, sino también al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé, y a su vice, Alejandra Monteoliva.

En esta línea, el periodista de La Nación+ y Radio Mitre aseveró: “No me van a enchastrar ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news”. Luego, puntualizó: “Si la ministra quiere salir al aire, que salga la ministra. Y si tengo que putearla a la ministra Bullrich, lo voy a hacer, y a la vice y al vocero también, porque son unos mentirosos, unos crápulas. No se juega con nosotros ni con la niña”, en referencia a la niña gaseada durante la movilización en Congreso.

El video en cuestión habría sido enviado a la producción de Feinman por el propio jefe de la policía federal, aunque luego la propia Bullrich desautorizó tal acción, por tenerlo prohibido expresamente el personal de la fuerza. Sin embargo, la viceministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ratificó en dos ocasiones diferentes -en distintos medios- la veracidad del mismo.

El Ministerio de Seguridad buscó instalar la versión de que la niña había sido atacada por los manifestantes, según la versión de varios periodistas nacionales.

La polémica está en el aire.

Aquí, el video de la polémica