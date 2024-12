Sin Esteban Allasino (Luján de Cuyo), Ricardo Mansur (Rivadavia), Mario Abed, de Junín, Raúl Rufeil de San Martín, Flor Destefanis de Santa Rosa, y Omar Félix de San Rafael, se realizó el Congreso Municipal convocado por el Gobierno Provincial. No obstante, el encuentro fue un éxito.

Sobre estas ausencias, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, cuestionó el faltazo aunque destacó que enviaron a sus equipos técnicos, señaló que “esto demuestra cómo estos intendentes quieren gobernar”.

“Son distintas formas de entender la gestión pública. Hay quienes prefieren quedarse en la queja y hacer de la queja una política pública. Lo respeto, pero no la comparto. Cada uno está en su derecho, y me parece bien; tanto Luján como Rivadavia han enviado sus equipos para trabajar los temas. Después, la actitud de los intendentes, la forma en la que cada uno quiere gobernar, no nos metemos ahí“, explicó.

Si bien la ley que regula la convocatoria al Congreso no obliga a los intendentes a formar parte del encuentro, se esperaba que la invitación del Gobierno fuera aceptada por todos los jefes comunales. Sin embargo, hubo muchas ausencias.

Los que estuvieron presentes fueron el de Capital, Ulpiano Suarez, el de Las Heras, Francisco Lo Presti, de Godoy Cruz, Diego Costarelli, de Guaymallén, Marcos Calvente de Maipú, Matías Stevanato, de Lavalle, Edgardo González, de La Paz, Fernando Ubieta, de Tunuyán, Emir Andraos, de San Carlos, Alejandro Morillas, de Malargüe, Celso Jaque, de General Alvear, Alejandro Molero y el de Tupungato, Gustavo Aguilera.

El encuentro fue presidido por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. La coordinación de este encuentro estuvo a cargo del jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Santiago Suarez.

Durante el encuentro, el ministro de Hacienda destacó la importancia de contar con ámbitos institucionales para discutir cuestiones inherentes al reparto de recursos y el orden fiscal. «Queremos dar debates profundos, no son para nada fáciles. En cada discusión hay ganadores y perdedores, tenemos que tratar de lograr que ganen los que hacen las cosas bien«, esgrimió.

Al finalizar, el ministro Natalio Mema se mostró conforme y expresó que “la conversación con los intendentes ha sido genuina y muy dinámica. Son conversaciones que en el resto del país no ocurren, que los jefes municipales de distintas fuerzas políticas lo hagan con el Gobierno provincial para averiguar cuál es la mejor forma de eficientizar el reparto de recursos. Esperamos que esto sirva para alcanzar los consensos necesarios para buscar un mejor reparto, si es que eso sucede”.

Mañana, viernes 6 de diciembre, también en el Hotel Turismo Tupungato, se realizará la asamblea de cierre de año del Consejo Tributario Mendoza, presidida por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. El objetivo del consejo es promover el intercambio de experiencias y la colaboración mutua en materia tributaria entre los municipios y la Provincia.