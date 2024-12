En el día de ayer la Federación Internacional de Automovilismo publicó la pre-lista de pilotos y escuderías para la temporada del año que viene y hay algunas sorpresas e incógnitas.

En la escudería de Red Bull aparece el actual tetra campeón mundial Max Verstappen y el mexicano «Checo» Pérez, a pesar de tener el boleto picado.

Otras de las sorpresas es que en la sub escudería de Red Bull, Racing Bull, aparece Yuki Tsunoda pero su compañero de equipo sale como TBC (To be confirmes/a confirmar).

Otro de los traspasos, es el de siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton a Ferrari. La escudería francesa Alpine tiene a sus dos pilotos inscritos (Gasly y Doohan). También se ve el ingreso del brasileño Gabriel Bortoletto, campeón reciente de la Fórmula 2, junto a Nico Hulkenberg en el equipo Sauber.

Franco Colapinto tiene dos opciones que al menos se ven viables. La butaca de Racing Bull vacante podría ser suya, de ser confirmado Tsunoda como compañero de Verstappen. Otra opción parece estar en Alpine, ya que a pesar de estar sus dos pilotos inscritos, están abiertos a modificaciones por las negociaciones ya conocidas con el argentino. Y la opción más lejano, es que sea compañero de Verstappen, una vez que se confirme la salida de Checo Pérez. Pero Christian Horner dió a entender que le gusta mucho Colapinto como piloto, pero ya tiene a su academia y la sub escudería.