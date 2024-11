Juntaba flores cuando dejó de ser vista y fue localizada horas después a unos 3 km.

La desesperada búsqueda se inició tras el llamado al número de emergencia, dando cuenta que había desaparecido una criatura de sólo tres años de edad. La sombra del caso Loan Peña despertó todas las alarma, por lo que el Ministerio de Seguridad de La Pampa ordenó el empleo de todos los recursos disponibles.

La pequeña había llegado a un campo familiar cercano a Telén, sobre el oeste de La Pampa, a unos 40 km de su hogar, junto a Estefanía, su mamá, y algunos amigos para comer un asado. Mientras jugaba con otros cuatro niños, entre ellos su hermanito de 8 años, a escasos metros de la casa contenedor donde se encontraban los mayores, se separó del grupo mientras juntaba flores.

Cuando los tres niños regresaron, la madre se percató de que faltaba su hija. Al no encontrarla, solicitó ayuda, y desde las 14 hasta las 18 horas se desplegó un inmenso operativo de búsqueda que incluyó el inmediato cierre de todas las rutas y caminos circundantes, perros rastreadores y drones de la policía.

“Veo con la cámara un pequeño movimiento en el cuadro lindante, en el cual se sospechaba que podría estar extraviada. Y a medida que me fui acercando pude distinguir que se trataba de una menor, que venía caminando pegada al alambrado. Una vez que pude comprobar que era ella, pude mantener el dron a distancia, para que no se asuste, porque podía ver cómo me observaba sobrevolarla”, contó Facundo Chamorro, operador del dron de la Policía de La Pampa que la encontró.

“La alegría de poder comunicarle a mis compañeros que la estaba viendo sana y salva fue inexplicable”, declaró el emocionado agente pampeano.

Por su parte, el fiscal de la causa agregó que la niña “caminó por una picada y estuvo cerca de un tanque, pero fue encontrada sana y salva casi a unos tres kilómetros de la casa contenedor de donde se había alejado. Solo tenía una espina en el pie y estaba en buen estado de salud”.