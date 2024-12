Gastón Hernán Villagra, el cantante de cumbia conocido como “Retutu”, se encuentra internado en terapia intensiva luego de enfrentar graves complicaciones de salud tras una cirugía bariátrica programada. El músico, que se hizo famoso por su participación en Cuestión de Peso y emprendió su carrera como cantante de cumbia, presentó fiebre y dolores abdominales que derivaron en una segunda operación de urgencia.

El estado de salud del artista fue comunicado por su hijo Matías, quien, a través de las redes sociales, relató la difícil situación que atraviesa su familia. “Después de días agitados, aparezco para contarles lo que le pasó a mi papá. Yo voy a estar manejando su celular porque él está internado en terapia intensiva para un mejor control”, expresó el joven, mostrando fortaleza y fe en medio de la adversidad.

En principio, el diagnóstico fue alarmante: hematomas en la cavidad abdominal que requerían una intervención inmediata. Según su hijo Matías, ven este momento como una prueba divina. “Sé que esto es un proceso que Dios quiso que pasáramos como familia porque necesitábamos la presencia de nuestro único sanador, Jesús de Nazaret”, reflexionó.

A pesar de su delicado estado, el propio Retutu dirigió unas palabras a sus seguidores desde la cama del hospital. Con voz pausada pero firme, pidió disculpas a quienes lo habían contratado para shows en diciembre. “Quiero pedirles perdón a todos los que me contrataron en diciembre. No voy a poder hacer los shows por obvias razones… Me tuvieron que volver a operar de urgencia, pero sé que voy a salir adelante. Quiero que oren por mí”, dijo, reflejando su esperanza y fe.