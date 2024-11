Los sureños lograron reunir los pilotos necesarios -que no están actualmente afiliados al sindicato- para mantener activo el sistema.

“𝗦𝗶𝗻 𝗮𝗰𝘂𝗲𝗿𝗱𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀. Informamos que aún no hemos llegado a un acuerdo con la intendencia de San Rafael sobre el reinicio de operaciones del Sistema de Mitigación de Granizo”, había comunicado la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que había lanzado un fulminante comunicado en redes sociales al denunciar que “no están dadas las condiciones de seguridad operativas” para volar. «Los pilotos representados por APLA no vamos a operar la Lucha porque la seguridad operacional no se negocia«, había argumentado el delegado de APLA, Alejo Gómez agregando que «sólo lo íbamos a hacer con los estándares que teníamos en el pasado«.

Lo cierto, es que tanto el intendente sanrafaelino Omar Félix; como así también el alvearense Alejandro Molero, aseguraron que se cumplen “todas las garantías en términos de seguridad para los pilotos”.

De hecho, hoy se inauguró el servicio con el combate aéreo sobre una zona comprendida entre Agua del Toro y Los Reyunos, y luego podría descargar en Ruta 143, a la altura de los zanjones. La celda ya fue atacada por los aviones antigranizo, según confirmaron medios sureños.

Renato Acuña, vicepresidente del Aeroclub San Rafael y administrador titular de Aviación San Rafael, señaló a Los Andes que trabajarán con 11 pilotos (hasta que se haga cargo totalmente Weather Modification), de los cuales algunos estuvieron en el gremio de APLA; y garantizó que todos “tienen por lo menos cinco o más años trabajando en la lucha antigranizo, con experiencia comprobable y líneas de vuelo”.

“Está todo listo para actuar y el sistema está operativo para este martes por la noche y miércoles, que hay riesgo de caída de granizo”, sostuvo Alejandro Molero el intendente radical de General Alvear. En tanto que Omar Félix expresó que los pilotos trabajarán con la empresa de aviación del Aeroclub San Rafael, que es el operador de los vuelos y que cuenta con las autorizaciones para hacerlo.

Mientras, el viernes pasado el ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, insistió que para el Gobierno la lucha antigranizo con aviones “no es efectiva y es cara”; pero aún así, se comprometieron a asistir a las comunas sureñas con asistencia en radares, aviones y bengalas. Y expresó: “Vamos a poder comparar situaciones con o sin lucha antigranizo”. También afirmó que “lo que es gratis permanentemente, la gente lo acepta porque es gratis”, mientras que a partir de tener que pagar por la lucha “se verá si habrá una efectividad o no del sistema”.