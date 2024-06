El PJ, en el senado provincial, no quiere acompañar la adenda sobre los fondos de Portezuelo, porque “quieren conocer el banco de proyectos”, según explicaron.

“Nosotros queremos tener acceso a este banco, conocer qué proyectos hay y cuales están avanzados. Desde el Gobierno dicen que se puede acceder, pero hemos intentado y es imposible. Que muestren los datos, porque no queremos que sea meramente discrecional. Y, “si no se mira bien qué obras se van a hacer” se corre el riesgo de que se “prioricen proyectos de carácter electoral“.

Desde el oficialismo intentaron minimizar estas discusiones y aseguraron que “no hay apuro en aprobar los proyectos“. Más allá de esto, se refirieron a la negativa de LUM de acompañar la adenda sin dictamen, asegurando que es una “posición extraña”.

“Si la adenda la firmaron Alfredo Cornejo con los funcionarios más cercanos a Javier Milei, y hay legisladores que aseguran ser libertarios y que respaldan al presidente ¿Por qué no acompañan en la legislatura? Es, cuando menos, raro”, afirmó un senador de la Unión Cívica Radical.

Cambia Mendoza no logró reunir la mayoría especial que requiere el reglamento para tratar los proyectos sobre tablas, es decir salteándose el paso previo por las comisiones que correspondan y llegando de manera directa al recinto.

Así, lo cierto es que Mema y Fayad acudirán al rescate en la legislatura, y deberán volver a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda para responder las dudas de los senadores de la oposición.

En tanto, desde La Unión Mendocina venían advirtiendo desde el lunes que si no existía un tratamiento en comisiones no respaldarían la adenda argumentando que “se trató en comisiones de Diputados, somos cámaras diferentes, y tenemos nuestros reparos. Si no se discute en comisión, no vamos a acompañar”, explicaron.

Al no tener dictamen de comisión ninguno de los dos proyectos, para aprobarse se necesitaban los votos de dos tercios de la cámara, negociación que no llegó a buen término.

Si bien el paquete fiscal estaba prácticamente descartado que se trate este martes, había esperanzas que se pudiera dar sanción completa al proyecto que libera los 1.023 millones de dólares que se recibieron por el proyecto hidroeléctrico.

En la foto de portada, Kerchner, Cano, Eisenchlas y Vicchi, cuatro de los que negocian en el Senado de la Legislatura de Mendoza. (Diario Uno)