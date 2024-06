Generó preocupación.

Messi jugó limitado en el encuentro ante Chile desde los primeros minutos. «No sentí un pinchazo, se me puso duro», dijo Messi y habló de su estado de salud en los días previos.

«Qué se yo. Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos», admitió Messi después del triunfo de Argentina sobre Chile con gol de Lautaro Martínez por la segunda fecha de la Copa América.

El astro argentino también reveló que no se sintió bien durante los últimos días: “Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también”. Y agregó sobre la molestia, «no es algo viejo ni algo que traía, simplemente una contractura. Veremos».

Argentina volverá a jugar el sábado, ante Perú. Es una fija que Leo descansará, pese a que se esperarán los resultados. «Ver cómo se dan estos días, cómo me voy recuperando, pero sí , hoy dimos un paso importante para estar clasificados, pero son muchos partidos seguidos, muchos viajes, empezaremos a pensar en lo que se viene», agregó Messi.