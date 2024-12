Mirá cómo hacerlo.

Es una línea de crédito a 360 meses, impulsada y financiada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y coordinada en Tupungato, por la Dirección de Vivienda de la Municipalidad.

«Mejoro Mi Casa» está destinado a dar solución al déficit habitacional cualitativo de aquellas viviendas de uso permanente, en este caso está habilitado para mejorar casas que en las que sea necesaria la construcción de un baño, uno o dos dormitorios.

«Lo novedoso, además, es que se agrega una nueva modalidad que se puede optar por realizar un módulo de 7 por 4 mts con cocina, lavandería y baños sanitarios, con la posibilidad de poder ampliarlos con dos dormitorios,», explicó el dirigente de Vivienda tupungatino, Javier Pulido, quien invitó a los interesados, a acercarse personalmente a la oficina para brindar la información clara y completa para acceder al programa.

Las personas que acrediten cumplir los requisitos excluyentes deben preinscribirse en la división local de Vivienda que atiende de lunes a viernes, de 7 a 14h en calle Las Heras y Mosconi (Casa de la Cultura, 1° Piso).

Requisitos

-Ingreso no superior a 2 sueldos vitales y móviles

-El titular del crédito debe ser propietario del lote (Poseer escritura a su nombre y Plano de Mensura)

-El terreno no debe tener deudas

-El lote debe contar con conexión de luz con medidor y pilastra, agua y pozo o cloaca

-El terreno no debe tener ningún tipo de construcción, escombros y tiene que estar nivelado