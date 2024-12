El programa de Juana Viale, que debía grabarse hoy, no contará con la presencia del joven pilarense.

Fue el propio piloto el que remarcó que no podrá estar presente y lo hizo público en un video publicado en las redes sociales de la emisión televisiva: “Quería contarles que lamentablemente no voy a poder estar en la mesa de Juanita este domingo”. Luego explicó los motivos: “Por temas personales y de trabajo no voy a poder estar”. Por último volvió a dejar su mensaje para la gente: “Gracias a todos los argentinos y a todos los que hicieron posible que cumpla mi sueño este año y desearles un feliz año”.

Pero, la razón tras esta decisión de Franco, tiene más que ver con un silencio temporal que le recomendaron sus mánagers, en el marco de las gestiones que se vienen realizando con su continuidad en la F1. De hecho, quedaron las puertas abiertas con la producción de Juana Viale, para que Colapinto pueda asistir a la mesa, pero en otras circunstancias.

Hoy la principal posibilidad pasa por reemplazar a Doohan a partir de la quinta fecha que se llevará a cabo en Arabia Saudita, en el circuito callejero de Yeda, que será el 20 de abril.

Sin embargo, no se descartaría la carta que le permita a Franco poder ir desde el arranque de la temporada. El entorno del piloto es optimista. En cualquiera de los casos, Colapinto volvería a correr en 2025, ya sea desde la primera fecha o más adelante.

Por otro lado, Alpine quiere y las negociaciones entre Vowles y Briatore continúan. La clave pasa por definir en qué condiciones podría emigrar el pilarense.

Y Williams, al igual que en sus charlas con Red Bull, no quiere desprenderse por completo de Franco. Mientras que Briatore buscaría quedarse con la representación total del corredor o con una parte en caso de que el día de mañana pueda haber otro cambio a una escuadra de punta. Hay una cifra de 8 dígitos en la mesa.