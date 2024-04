A las 14.30 horas comenzó la reunión de los gobernadores con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el ministro de Interior, Guillermo Francos con nueve gobernadores y la representante de Jorge Macri, Clara Muzzio.

La reunión comenzó algo encendida por las declaraciones del gobernador de corrientes, Gustavo Valdés, que arrancó diciendo que “Nosotros tenemos nuestros recursos bien estables, no tenemos deuda, administramos bien, con plata no nos van a apretar, el correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas; que no intenten el mismo camino”.

Lo que ocurre, es que el tema central –entre otros reclamos- es la determinación del Ejecutivo de eliminar el envío de fondos a las cajas jubilatorias de 13 provincias.

Así, salió con los tapones de punta para anunciar que presentará una demanda en la Corte Suprema de Justicia.

Pero Valdés no está solo. Hay otros jefes provinciales que comparten los cuestionamientos por el mismo tema. Entre los patagónicos -Claudio Vidal, de Santa Cruz; el chubutense Ignacio Torres- también hay objeciones para acompañar la Ley Bases que el Gobierno considera imprescindible.

Santa Fe es otra de las provincias que quiere incluir algunos ítems que considera muy importantes para que las negociaciones prosperen. Consideran en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro, que “una articulación productiva y qué va a ocurrir con la educación” son dos aspectos que quedaron afuera de la redacción de los 10 puntos del Pacto de Mayo.

Y así, cada uno de los mandatarios provinciales, llevaba su propia carpeta de reclamos y exigencias para –si cabe- empezar siquiera a tratar el tema de la Ley Bases, que pretende Francos.

Poco después de las 16 hs, finalizó el encuentro con dispares evaluaciones entre los participantes.

“Vamos a analizar esta semana las propuestas que nos hicieron llegar, tenemos algunas diferencias en el tema Ganancias y sobre el tema jubilaciones”, expresó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a la salida del encuentro. “De cara al pacto de Mayo, muchas de las propuestas se tomaron y celebro la voluntad de diálogo”, agregó. “Que haya espíritu crítico es positivo”, dijo el mandatario patagónico.

Hubo fuertes reclamos por los fondos de las cajas jubilatorias y otras partidas que exigen que sean transferidas a las provincias. “La caja le corresponde a la provincia”, apuntó Ignacio Torres tras el encuentro