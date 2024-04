El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) aceptó la primera oferta salarial del Gobierno de Mendoza en el plenario que se realizó este viernes en Las Heras. Los docentes respaldaron el incremento del 30% escalonado en abril, mayo y junio y los bonos.

En concreto se votó mayoritariamente por el incremento del 10% en abril, otro 10% en mayo y un último 10% en junio, calculado sobre el salario básico de enero de 2024.

Además, se incluyen sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo y $30 mil en junio para aquellos trabajadores cuyos salarios brutos en marzo no superen dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para aquellos que superen este umbral, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil, $25 mil y $11 mil respectivamente en los mismos meses.

Mientras que la segunda propuesta salarial que no incluía los bonos, no llegó a ser considerada directamente.

En el plenario provincial además se aceptó el concurso de jerarquía directiva. Además en el contexto de la crisis que atraviesan las universidades públicas, SUTE adhirió a la marcha del 23 de abril a nivel nacional junto con los estudiantes universitarios.

Sin embargo, Gustavo Correa, secretario gremial de SUTE, afirmó que en el plenario provincial también se decidió sumarse al paro nacional del 9 de Mayo, que está impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y destacó que antes, el 1 de Mayo, también habrá actividades de lucha.

Este jueves, en una conferencia de prensa, el cotitular de la CGT, Hector Daer junto a los otros líderes sindicales, Pablo Moyano y Carlos Acuña, confirmó que la medida del 9 de Mayo se llevará a cabo durante 24 horas y sin movilización.

«Hemos tomado la decisión de realizar este paro porque no podemos tolerar que se eliminen todas las restricciones y se pretenda establecer límites salariales. Como sindicatos responsables, comprendemos los límites y las capacidades de cada sector para llegar a acuerdos«, expresaron.