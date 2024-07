El Gobierno mantiene abierta la inscripción al RASE para continuar los subsidios de Luz y Gas. Este subsidio es crucial para aliviar el impacto en las facturas. La inscripción para este beneficio está abierta hasta el 5 de agosto y debe realizarse de manera online.

La inscripción en el nuevo esquema tarifario de subsidios es esencial, especialmente durante los meses de invierno. Es particularmente relevante para el 20% de los hogares de bajos ingresos, clasificados en el segmento N2 para gas y electricidad.

Estos hogares tienen hasta el 5 de agosto para validar su estatus en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y mantener los subsidios actuales en sus facturas. Quienes no completen este proceso serán automáticamente reasignados al nivel N1, destinado a ingresos más altos, lo que resultará en un incremento de entre 176% y 257% en sus tarifas actuales.

¿Quiénes deben inscribirse?

El Gobierno especificó que deben inscribirse solo aquellos que no estén previamente registrados en el RASE.

Si ya te inscribiste, no es necesario hacerlo nuevamente. Sin embargo, si no te has inscrito o necesitas actualizar tus datos, podés hacerlo en la página de subsidios hasta el 5 de agosto de 2024.

¿Cuáles son los requisitos para la inscripción en el RASE?

Para inscribirse, se necesita tener a mano:

DNI

Boletas de servicios de luz y gas

Datos de los ingresos de bolsillo

Correo electrónico

Número de CUIL tanto del titular como de los convivientes

¿Cuáles son los pasos que debo completar para la inscripción?

Completar los datos personales, laborales y económicos, luego hacer clic en “siguiente”.

Ingresar los datos de los servicios, primero los de gas y luego los de electricidad si se necesita ambos subsidios. Los números de cliente/cuenta/servicio o identificador de suministro (NIS) y el número del medidor pueden encontrarse en la parte superior de cada boleta.

Ingresar los datos de todos los que viven en el hogar, incluyendo bienes e ingresos.

Enviar la solicitud. El Estado analizará los datos y enviará una respuesta al correo electrónico proporcionado.

INSCRIBITE DESDE ACÁ

https://www.argentina.gob.ar/subsidios