Este sábado a las 4 de la mañana (hora argentina) se llevará a cabo la clasificación en los 10 metros de rifle de aire por equipo, en donde estarán presentes Fernanda Russo y Julián Gutiérrez. En caso de obtener resultado favorable y superar primera instancia, la final comenzará a las 6.

A las 5:25 llegará el turno de la esgrima con Pascual Di Tella en tabla de 64 (sable) y a las 6 saldrá a escena Agostina Hein, la nadadora que participará de los 400 metros libres.

A las 7 de la mañana se pondrá en marcha el tenis, con el duelo entre Nadia Podoroska vs. Diane Parry (Francia). Luego será el turno de Mariano Navone vs. Nuno Borges (Portugal) a las 8.30, mientras que Lourdes Carlé-Podoroska chocarán en dobles ante Korpatsch-Maria (Alemania) a las 13 (primera ronda). El plato fuerte de la jornada estará a las 14 con el dobles entre González-Molteni vs. Nadal-Alcaraz (España).

También a las 7, Matías Dell Olio y Mauro Iglesias disputarán la eliminatoria de skateboarding en Street, buscando un lugar en la gran final que se desarrollará desde las 12.

A las 8:15 se producirá el debut de Los Leones frente a Australia, en tanto que a las 9:30 jugarán Los Pumas 7’s en busca del quinto puesto de la tabla de posiciones ante Nueva Zelanda.

Desde las 10, el seleccionado argentino de fútbol jugará su segundo encuentro de la competencia ante Irak luego de la derrota por 2-1 ante Marruecos y a las 11 debutarán Los Gladiadores frente a Noruega, en tanto que Eduardo Sepúlveda competirá a las 11:34 en carrera contrarreloj, perteneciente al ciclismo en ruta.

Las Leonas, que tendrán su estreno a las 14:45 ante Estados Unidos en hockey sobre césped femenino, mismo rival que la Selección argentina de vóley masculina, que se medirá contra uno de los favoritos a partir de las 16.

En la foto de portada, Santiago Lorenzo, el sanrafaelino que se enfrentará con el francés Alexis Lebrun (número 16 del ranking) en el tenis de mesa, el sábado a partir de las 17.