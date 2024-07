Javier Mascherano, entrenador de la Selección Argentina sub 23, realizó fuertes críticas por la derrota de la Selección Argentina en un polémico arbitraje frente a Marruecos, por la primera fecha de los Juegos Olímpicos de París.

El técnico argentino se desahogó con lo decidido por la terna arbitral, que resolvió anular el gol del empate a través del VAR, pero con el partido parado durante dos horas, una situación inédita en la historia del fútbol.

En este marco, además, contó que sus jugadores fueron víctimas de un robo en los entrenamientos previos al debut olímpico.

“Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj y anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente, tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy”, denunció.

La denuncia ahora deberá ser estudiada por el Comité Olímpico y las autoridades francesas, ya que un robo sufrido por una delegación olímpica es un escándalo sin precedentes.