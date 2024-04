Una vez más los sanrafaelinos están indignados con la actitud de un conductor que dejó encerrado en su auto a un caniche, con el consiguiente riesgo de daño en la salud del animal. Hay que aclarar que, en este caso, el irresponsable alcanzó a zafar de la sanción, al retirarse del lugar antes de la llegada de las autoridades.

El hecho se detectó en un Fiat Palio estacionado en Av. Hipólito Irigoyen al 100, donde el perro permaneció por más de una hora en el lugar.

Los testigos consignaron que el desaprensivo no dejó ninguna ventanilla abierta, o parcialmente abierta, lo que también atenta contra la oxigenación del habitáculo y, probablemente porque ya no hace tanto calor, no debieron lamentarse mayores consecuencias.

Imagen de archivo: detención de Ojeda

En noviembre de 2022, un sujeto identificado como Roberto Ojeda, protagonizó el escándalo de los sureños por haber dejado a sus dos perros encerrados en un vehículo, en el Parque Hipólito Yrigoyen, los que murieron por este accionar. El conductor en este caso, fue detenido por la Justicia tras ser individualizado

El Código Contravencional de Mendoza establece que está prohibido dejar animales encerrados en los vehículos, por lo que si personal policial hubiera observado la situación debería haber actuado contra el/la automovilista.

Crédito de Alerta San Rafael