Tendrán una respuesta el próximo miércoles.

Los representantes gremiales de ATE que nuclea a los agentes de los regímenes 5 (Administración Central), 15 (personal de la Salud), 35 (Ambiente y Ordenamiento Territorial) y Guardaparques mantuvieron un encuentro con funcionarios del Ejecutivo provincial y luego de recibir las propuestas salariales, bajarán a las bases los ofrecimientos.

Las alternativas ofrecidas por el Gobierno provincial consisten en:

Oferta alternativa 1: 10% abril, 10% mayo y 10% junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024. Más sumas no remunerativas y no bonificables de 70 mil en abril, 50 mil en mayo, 30 mil en junio para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de 2 veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial las sumas no remunerativas no bonificables serán de 35 mil en abril, 25 mil en mayo, 11 mil en junio.

Oferta alternativa 2: 11% abril, 11% mayo y 11% junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024.

Tras el encuentro con ATE, Mariana Lima, directora de Política Salarial y Análisis del Recurso Humano destacó que: “Les hemos acercado dos propuestas alternativas de incremento salarial para el segundo trimestre 2024. El gremio bajará a las bases las propuestas y el próximo miércoles 17 de abril nos traerá una respuesta”.