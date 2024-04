Sin debate, llegaron a un acuerdo por el cual se aumentarán las dietas a partir de mayo.

Fue después de haber dado luz verde a los pliegos de los embajadores propuesto por el presidente Javier Milei, en enero pasado.

De esta manera, el sueldo en mano de los senadores nacionales pasaría de 1,7 a 4 millones de pesos.

Evitando mencionarlo directamente, el procedimiento para aumentarse el sueldo duró menos de 2 minutos.

El proyecto de resolución fue propuesto sobre tablas por el senador salteño Juan Carlos Romero.

El debate apenas se extendió por dos minutos y ningún senador pidió la palabra.

Según explicaron algunos representantes provinciales, el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como Secretario de Estado, e incipiente aumento en su sueldo, motorizó la movida en el recinto senatorial.

Javier Milei apuntó contra la casta en su cuenta de X(ex Twitter) luego que se aumentaran las dietas de los senadores y destacó que los únicos que votaron en contra de la iniciativa fueron de su espacio, La Libertad Avanza.

«Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica«.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”, twiteó Javier Milei.

Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel aclaró “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”.