«Los soldados no comían».

El ministro de Defensa, Luis Petri, acusó al gobierno del expresidente Alberto Fernández de destratar a las Fuerzas Armadas y hasta denunció que «durante los últimos cuatro meses del 2023, los soldados que estaban en los regimientos no comían en los cuarteles”.

“Los despachaban a sus casas. No había comida para nadie y se tenían que ir con las viandas. Acortaban las guardias y el adiestramiento”, puntualizó el ministro.

En declaraciones, el funcionario también reveló que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino le contó que «los granaderos no podían pisar la Sociedad Rural». «Tenían impedido ir a sus exposiciones. No podían, no dejaban entrar al regimiento”, afirmó.

“Lo de la Rural habla del destrato y la persecución, que tenía que ver con la falta de financiamiento y equipamiento», enfatizó Petri, quien aseguró que con la gestión de Javier Milei «hay una revalorización de las Fuerzas Armadas».