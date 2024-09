El gobernador cuestionó al magistrado Sebastián Sarmiento por haberle otorgado la libertad condicional a Roberto Pereyra, quien este domingo asesinó a Héctor Pelayes en un asalto domiciliario.

El malviviente se encontraba en libertad condicional por una resolución del juez de Ejecución Sebastián Sarmiento, luego de reconocer y haber sido condenado a 11 años y seis meses de prisión por el crimen de Cristian Antonio Verdugo, ocurrido en enero del 2016.

“El juez no cumplió la ley en este caso”, destacó el mandatario.

“Esa persona (Pereyra) debería haber estado privada a la libertad y nos hubiésemos evitado un homicidio. No cumplió la condena porque un juez de garantías lo dejó en libertad”, agregó Cornejo tras participar en el acto oficial del inicio de las obras de ampliación del establecimiento potabilizador Alto Godoy.

El gobernador también afirmó que “esos son los errores judiciales que a veces se pagan con la vida de una persona”. Al mismo tiempo, destacó la inversión realizada en el Sistema Penitenciario, con otro mensaje directo a Sarmiento.

“Él sabe lo que era Mendoza hace 10 años atrás y lo que es hoy el sistema penitenciario. Hay una sobreinversión y lo hacemos por la resocialización”, añadió.

Sus críticas al juez no terminaron allí. “Conoce perfectamente que ha declarado inconstitucional un artículo del Código Penal. Se le ocurrió a el que es inconstitucional, no es que esté cumpliendo la ley. Que no diga cosas que no son”, insistió.