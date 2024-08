Debido a Rusia y China ya están realizando ejercicios militares en conjunto.

El presidente Biden aprobó en secreto cambios en la postura nuclear estadounidense altamente clasificada en marzo ante la creciente agresión de países como Rusia y China, pero la Casa Blanca dijo esta semana que la medida era como de costumbre.

En respuesta a un informe del New York Times que sugería que la postura nuclear de Washington había cambiado para contrarrestar el creciente arsenal nuclear de Beijing, un portavoz de la Casa Blanca dijo a los periodistas: “La orientación emitida a principios de este año no es una respuesta a ninguna entidad, país o país en particular. “.

“Esta administración, como cuatro administraciones anteriores, ha emitido una Revisión de la Postura Nuclear y unas Directrices para la Planificación del Empleo en Armas Nucleares”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Savett.

“Aunque el texto específico de la guía es clasificado, su existencia no es en modo alguno secreta”, añadió.

El rotativo estadounidense confirmó que la nueva estrategia nuclear de Biden hace referencia a la importancia de que Rusia y China ya están realizando ejercicios militares en conjunto.

Sin embargo, la Inteligencia «está tratando de determinar si Rusia está ayudando a cambio a los programas de misiles de Corea del Norte e Irán».