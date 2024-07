Se refirió a lo que proyecta para el país.

El Gobernador, Alfredo Cornejo; la vicegobernadora, Hebe Casado; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, entregaron viviendas de los barrios Villa Delfina y Vista Olivos, en el departamento del Norte del Gran Mendoza. Se trata de 27 unidades que cuentan con living-comedor, cocina, baño principal y dos dormitorios.

Las viviendas poseen revestimiento cerámico en los pisos y en las paredes del baño y la cocina. Además, tienen mueble bajomesada y alacena de melamina, mesada de granito y placares en dormitorios. El lavadero se encuentra en el exterior y las aberturas son de aluminio con doble vidrio hermético (DVH).

Durante el acto, el Gobernador Cornejo destacó la importancia de la entrega de viviendas en estos momentos que vive el país, pero también habló del déficit de vivienda que existe en la provincia y la dificultad para acceder al techo propio para muchos mendocinos. “Es un momento muy importante para sus vidas y para sus familias, y también queremos agradecer su esfuerzo y reivindicar este programa público-privado que hemos desarrollado desde el Instituto Provincial de la Vivienda”, dijo. Además, recordó que cada vez que se entrega una casa “pienso en todas las que faltan, en el enorme déficit que hay y el tiempo que esperan los que tienen interés por una vivienda propia”.

A esto, el mandatario provincial agregó que si bien es un logro personal de cada adjudicatario, desde el Gobierno provincial “somos conscientes de que el déficit es muy superior a lo que hacemos y que corremos de atrás a la necesidad de vivienda con respecto a la inversión que tenemos”. Es más, aprovechó la oportunidad para hablarle al resto de los mendocinos que le falta recursos para poder acceder a la casa propia e indicó cómo funciona un sistema de vivienda en otros países y como lo hace en la Argentina.

Para explicar sus conceptos, Cornejo aseguró que en cualquier lugar del mundo la vivienda social está destinada a personas y familias que no tienen ingresos, pero aclaró que el sistema financiero y la inflación hacen que la clase media no pueda acceder a créditos hipotecarios para vivienda: “Esto ha generado un déficit en la vivienda para trabajadores, pymes y cuentapropistas y se necesita una discusión pública para entender el funcionamiento del sistema de vivienda y su relación con el financiamiento”.

Teniendo en cuenta la descripción de la situación, el Gobernador aseguró que el Ejecutivo provincial está levantando viviendas sociales para la clase media que sí tiene ingresos y afirmó que esto se debe a que la Argentina padece un desorden macroeconómico de años, lo que ha provocado que quienes buscan su casa propia recurran al IPV, en vez de hacerlo a un banco para alanzar un crédito. Además, explicó que, para que esto ocurra, tiene que funcionar correctamente el sistema financiero.

“Ese contrasentido es con el que hemos estado conviviendo en estos 20 años y, por eso, se ha acumulado un déficit enorme fundamentalmente en los sectores trabajadores, medios, pymes, micropymes, cuentapropistas, gente que vive de su trabajo”, comentó el Gobernador, y dijo: “Nos vemos en la obligación de explicar esto en este contexto, porque lo creemos también oportuno para que se reconozca la buena administración que llevamos en la Provincia”.

Luego del análisis, destacó la importancia de la transparencia en la información y la necesidad de combinar el programa público-privado con subsidios a la tasa de interés y mencionó la importancia de seguir trabajando en viviendas sociales.

“Los instrumentos macroeconómicos para lograr un orden los tiene el Gobierno nacional, pero desde la Provincia estamos colaborando para que vayamos hacia un país normal, donde fluya el crédito y todos los sectores medios y trabajadores puedan acceder a su vivienda propia, como producto de su esfuerzo”, dijo Cornejo. Además, señaló que, mientras esto sucede, el IPV continuará con este programa público-privado. A esto le sumó que, hasta que la economía se ordene, “vamos a tratar de combinarlo con subsidio a la tasa, haciendo que las cuotas sean un poco más baratas que lo que cobran los bancos en la actualidad”.

Por su parte, el intendente Lo Presti dio la bienvenida a los vecinos al señalar que “están llegando a un lugar del departamento que tiene muchas posibilidades de desarrollo, con mucha potencialidad y crecimiento y a eso apostamos”.

Pacto de Mayo

Luego de la entrega de llaves y recorrida por la zona, Cornejo fue consultado por la prensa sobre la firma del Pacto de Mayo que se rubricó en la provincia de Tucumán el martes en la madrugada, en las primeras horas del 9 de Julio, Día de la Independencia Argentina. Allí, señaló que los 10 puntos son necesarios para sacar al país adelante.

“Más allá del acto formal y simbólico del Pacto y sus 10 puntos que la Argentina necesita para salir adelante, es necesario revertir el deterioro social que tenemos que es alto, como así también el nivel de pobreza y el bajo o prácticamente nulo crecimiento económico”, aseguró el Gobernador. Asimismo, explicó que el acto generó expectativas porque el Gobierno nacional tuvo el apoyo del sistema institucional de 18 gobernadores y “porque la economía no es solo una ciencia exacta sino que también se generan expectativas para que los actores económicos miren que el Gobierno posee apoyo para las reformas que necesita realizar.

“Ojalá esto funcione bien lo más rápido posible, ya que mejorar la economía no es un milagro de un día para otro y eso lo sabemos todos”, señaló el Gobernador, y mencionó que está confiado en que el país va a crecer como así también su economía. “Hay que recordar que hay casi dos décadas en los que la Argentina produce la misma riqueza y eso es muy grave porque todos los países limítrofes, no estamos comparándonos con Estados Unidos o un país desarrollado, han crecido en estos 15 años y la Argentina no, entonces recuperarnos de eso no será fácil”, aseguró.

Cornejo advirtió que, a su entender, para 2025 habrá un crecimiento económico, “pero lo que no sabemos es cómo se va a recuperar en materia de salarios, hay que bajar la inflación, la inflación deteriora el salario y condiciona todo al resto de las actividades económicas, sociales, incluso a las gestiones provinciales”.

Ante la consulta por la adenda firmada por el Presidente de la Nación Javier Milei, a través del Decreto 587/2024, que permite a Mendoza destinar los recursos que iban a ser para Portezuelo del Viento a otros proyectos provinciales, Cornejo remarcó que esos fondos se deben invertir en infraestructura, especialmente en energía, agua y caminos.

“Se está trabajando en un plan hídrico y una obra de anillos eléctricos en el Sur de la provincia”, comentó el Gobernador, y afirmó que la energía es clave para la industria, la agricultura, en la logística, para nuestra economía, la infraestructura caminera y el agua. Ante esto, mencionó la problemática del agua que posee el mundo y de la cual nuestra provincia no está exenta: “Nos tenemos que preparar para los próximos años, estamos elaborando ese plan hídrico con Irrigación, con muchas instituciones y allí también vamos a poner dinero, porque es energía, agua, caminos”, explicó.

Seguridad y obras

En otro paso de su conferencia de prensa, el Gobernador sostuvo que el Ministerio de Seguridad y Justicia reforzará el combate de robo de bienes usados con medidas concretas como la facultad especial de la Policía para incautarlos. “Básicamente, queremos que se combata el compre de bienes robados y lo queremos combatir con distintas medidas, entre ellas, una facultad especial de la Policía de incautar esos bienes, y ahí hay un procedimiento judicial que provoque una evasión de este delito”, dijo Cornejo.

En cuanto a las obras nacionales que quedaron paralizadas y que el Gobernador logró destrabar con la firma de convenios con el Gobierno de Milei, afirmó que “se han firmado convenios para que fluyan recursos para la realización de diferentes obras nacionales, como los puentes de la Ruta 40, la Variante Palmira de la Ruta 7 y el túnel Caracoles. Además, mencionó que se están destrabando expropiaciones para avanzar en la doble vía de San Juan hasta Jocolí. “La Provincia está comprometida con estas obras a pesar de no tener competencia directa en el tema”, comentó.