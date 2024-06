Cómo es la nueva modalidad.

Todo se actualiza, incluso la manera de cometer delitos. A todas las modalidades que mayormente conocemos, se le suma otra más, ahora utilizando la inteligencia artificial.

Ahora, los estafadores engañan a la gente utilizando la Inteligencia Artificial capaz de imitar la voz humana e incluso la apariencia física de las personas de una manera convincente.

En el mundo, los usos de falsas identidades y suplantación mediante tecnología ‘deepfake’ generada con Inteligencia Artificial han aumentado un 3.000%, lo que supone una amenaza emergente debido a las nuevas formas de estafa financiera.

Utilizar una identidad falsa o robada es la principal forma de acceder de manera ilegal a una cuenta bancaria, y víctimas de todo el mundo se están viendo privadas de miles de millones de su propio dinero.

Pero esto dejó de ser un ejemplo lejano, y ya se conocen casos. El Valle de Uco, ha sido centro de una gran cantidad de estafas mayormente telefónicas. Por este motivo, te invitamos a compartir esta nota para evitar que tu círculo cercano se convierta en una víctima.

Un mensaje compartido a través de WhatsApp, relató esta nueva modalidad, «se empezó a usar la inteligencia artificial para hacer estafas».

«Te llaman varias veces, atendes, respondes», como cualquier llamada.»Luego utilizan con inteligencia artificial, replican y llaman a cualquier familiar y lo que pasa es que probablemente sea muy convincente ya que se escuchará tu voz».

«No se nota la diferencia, pero es mínima. Podrá engañar a cualquiera». De esta manera, «llaman a familiares a amigos, piden que abran la puerta y se meten a robar», por ejemplo. O recurren a pedir dinero y demás.

«Avisemos a toda la gente que queremos para que no caigan». Especialmente, habrá que evitar atender a números desconocidos y no registrados. También, utilizar alguna palabra clave para saber que realmente nos habla un familiar. Esa será la primera tarea para no ser estafado.

¿Pagan por ver videos?

A través de mensajes en Telegram o en otras redes sociales ofrecen empleo para visualizar videos y darles “me gusta”

Este tipo de fraudes se llevan a cabo por mensajes de Telegram; sin embargo, también se realiza en redes sociales como TikTok e Instagram mediante mensajes directos o en publicaciones en las cuales son etiquetados.

En todos los casos, la modalidad es prácticamente la misma en los mensajes directos, ya que se dirigen de manera amable y solicitan “un minuto de tiempo” de la posible víctima. En algunos casos se envía desde el inicio la propuesta de empleo para que se interesen de inmediato y se pongan en contacto con ellos.

Los estafadores los ofrecen en ocasiones como un trabajo de medio tiempo y que no afectará ninguna de sus otras actividades, por lo que podrán ganar dinero con solo observar videos y darles “Me gusta”. Además, suele realizarse con la plataforma YouTube, pues muchos de los estafadores dicen formar parte de una empresa que coopera con los creadores de contenido, quienes buscan pagar para aumentar su popularidad.

Una vez que se haya aceptado formar parte de su equipo, los supuestos empleadores señalan que solo se deberá enviar la captura de pantalla de los videos vistos en las redes sociales que ellos les manden y pondrán un precio a cada una de ellas. Asimismo, solicitarán su nombre y el número de cuenta al que le depositarán sus ganancias.

Después de completar las vistas, los estafadores enviarán tareas a completar para recibir ganancias, las cuales se basan, principalmente, en hacer que las víctimas envíen dinero con el objetivo de recibir una cantidad mayor de ingresos.

Es en este punto cuando se lleva a cabo la estafa, pues las víctimas logran confiar por haber “invertido” cantidades grandes de dinero y haberles sido devueltas, por lo que continúan con los retos con la esperanza de adquirir mayores ingresos; sin embargo, una vez que lo hacen, ya no reciben nada y pierden todo su dinero.