Afectará casi a todo el país.

Se mantiene una gran incertidumbre acerca de la fase del fenómeno ENSO (El Niño – Oscilación del Sur) que caracterizará el verano en curso del hemisferio sur. El meteorólogo Christian Garavaglia de Meteored nos cuenta detalles sobre el clima para el primer trimestre del 2025.

Por ahora, La Niña es una probabilidad que no termina de concretarse, y que ha ido postergando su inicio con el correr de este 2024. De acuerdo a la reciente actualización técnica del 19 de diciembre publicada por el IRI (International Research Institute for Climate and Society), «Las condiciones oceánicas en el Pacífico tropical indican un estado neutral respecto del ENSO, mientras que los indicadores atmosféricos muestran características que recuerdan a La Niña».

¿Qué pasará con el clima en Argentina?

En medio de esta incertidumbre de índole internacional, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido en estos últimos días de diciembre su habitual pronóstico climático trimestral, proyectando el comportamiento cualitativo de la temperatura y la precipitación para las distintas regiones de Argentina en el primer trimestre de 2025.

Respecto a las temperaturas, las dudas son menores y la previsión es mucho más clara. La realidad es que hace tiempo existe un amplio predominio hacia temperaturas por encima de lo normal en el país y así continuará siendo al menos en la primera parte de este nuevo año.

De enero a marzo se presentarían temperaturas por encima de lo normal en prácticamente toda la Argentina, con mayor grado de probabilidad sobre las regiones del NOA y la Patagonia.

En Cuyo, las provincias centrales y el norte del Litoral las temperaturas se mantendrían entre valores normales o superiores a lo normal, mientras que el sur del Litoral es la única región del país indicada con un probable comportamiento normal en los próximos meses.

Y en las precipitaciones el panorama se torna más complejo y cambiante, según la región.

Habitualmente como sucede en los veranos bajo la influencia de La Niña, se espera que la región del NOA sea la única zona del país que presente lluvias por encima de lo normal este próximo trimestre.

Luego existe una mayor parte del país que contempla precipitaciones habituales para la época, incluyendo al sur de la Patagonia, Cuyo, y buena parte de la región central de la Argentina como Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires.

Pero destacan también condiciones normales a inferiores a lo normal para el primer tramo del año en el centro y norte de la Patagonia, norte del Litoral, y el centro-este de Buenos Aires incluyendo a la región del AMBA.