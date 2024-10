Qué significa.

El Gobierno eliminó este martes el fondo fidunciario que financia las Becas Progresar. Lo hizo a través del Decreto 888/2024 publicado en Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de economía, Luis Caputo.

En el escrito, se elimina el Fondo Fidunciario Público creado el 28 de enero de 2022 denominado «Fondo Fidunciario Progresar» cuya finalidad era financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones del «Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos» (Progresar). Según el Gobierno, este fondo «nunca se encontró operativo, por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento».

No obstante, el Gobierno no aclaró si se eliminarán o no las Becas Progresar debido a que puede determinar partidas a cargo del Ministerio de Capital Humano para mantenerlo vigente.

Recientemente, el Gobierno confirmó un aumento del 75% para los beneficiarios de las Becas Progresar en el mes de octubre, que las llevará a un total de $35.000. De igual manera, hay que recordar que lo que se acreditará en las cuentas de los beneficiarios de las Becas Progresar será un monto mucho menor, ya que ANSES retiene el 20% y lo entrega en determinadas fechas del año como un bono. Es por eso que el monto que se cobrará en octubre es de $28.000.

El fondo, que fue creado en 2022 tenía una duración de 20 años, contados desde la fecha de su constitución mediante la celebración de un contrato de fideicomiso, y, a su vencimiento, la propiedad de los bienes fideicomitidos quedará en poder del fideicomisario», que en este caso era el Ministerio de Educación de ese entonces, ahora Secretaría de Educación.

En ese entonces, ese Fondo estaba integrado por la directora ejecutiva de ANSES, María Fernanda Raverta, el Ministerio de Educación, la Subdirección de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administradora y la Subsecretaría de Gestión de la cartera educativa.

La presidencia y vicepresidencia del Comité eran ejercidas de manera rotativa por períodos semestrales, y será alternada entre la Anses y el Ministerio de Educación.

En tanto, el patrimonio del Fondo Fiduciario Progresar estaba constituido «por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen ni serán considerados como recursos presupuestarios o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están afectados, ni el modo u oportunidad en que se realice».

Dichos bienes eran los fondos asignados para el Programa Progresar, el producido de sus operaciones, la renta y «frutos e inversión de los bienes fideicomitidos». También podrán agregarse «otros recursos provenientes del Tesoro Nacional que sean específicamente destinados al Fondo y aportes, contribuciones, subsidios, legados y donaciones específicamente destinadas» a este fin.