La actriz colombiana Sandra Reyes murió ayer, domingo, a los 49 años, víctima del cáncer de mama. Si bien tenía una extensa trayectoria en su país, en Argentina se hizo conocida a través de la telenovela “Pedro el Escamoso”, donde era el interés amoroso del personaje interpretado por el argentino Miguel Varoni.

“Todo el talento y equipo de @CFRepre y yo en particular lamentamos la partida de nuestra querida Sandra y abrazamos y acompañamos a su familia y a todos sus amigos y colegas en estos momentos“, dijo su representante en redes sociales.

Reyes tuvo una extensa trayectoria en la televisión colombiana y uno de sus papeles más recordados fue como Paula Dávila en la telenovela “Pedro el Escamoso”.

El ministro de Cultura de Colombia también lamentó la pérdida de la actriz.

“El Ministerio de Cultura lamenta la prematura muerte de la actriz Sandra Reyes: su lugar en la televisión juvenil de los años 90, así como su carrera en las telenovelas y dramatizados, la hicieron una de las grandes actrices colombianas“, dijo Juan David Correa.

La actriz optó por no someterse a quimioterapia, aparentemente debido a su filosofía de vida, que estaba profundamente conectada con la naturaleza y la cultura hippie. “Ella vivió siempre a su manera (…). Nada más lejano a la doctora Paula que Sandra Reyes, y nunca, en tres años, me dijo: ‘Es que no estoy de acuerdo con la doctora Paula (…). Nunca juzgo’”, dijo el actor argentino Miguel Varoni.