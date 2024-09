En una entrevista para el medio Infobae, Mark Wahlberg anticipó que está trabajando en una película que será de sumo interés para el público argentino.

Se trata de una película futbolera que involucra a Argentina y la Copa del Mundo. En la entrevista el actor dijo que sigue aprendiendo de “nuestro fútbol”, pero que el suyo (Football Americano) le gusta más.

La entrevista fue llevada a cabo por la periodista Lucía Agosta quien consiguió la información del propio actor luego de hablar de su última película El Sindicato. En un momento de la nota, el artista dijo: “¿Puedo decirte, compartir una cosa que estoy aprendiendo ahora mismo? ¿Y que creo que el pueblo de Argentina va a amar más que a nada? Estoy haciendo una película donde salvo la Copa del Mundo para Argentina. Y estoy aprendiendo fútbol”.

Debido a que todavía no está lista la película, Mark Wahlberg no pudo contar mucho sobre el tema, pero dejó en claro que es una película que le va a gustar al público argentino. “Pero puedo decirte, ¡Wow!, espera al año que viene”, dijo el actor de TED y bromeó con la idea de que a Brasil puede ser que no le guste la película.