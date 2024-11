Así podrá litigar en causas que se tramiten en la Justicia de Mendoza, contra Daniel Orozco y Janina Ortiz.

El 20 de noviembre habrá una audiencia clave por las causas judiciales que enfrentan los ex funcionarios de la Municipalidad de Las Heras. Habrá pedido de nulidades porque, la defensa sospecha, que hay errores en los procedimientos que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal.

El mediático abogado llegó cerca del mediodía al Poder Judicial para prestar juramento y luego se trasladó al Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza para el trámite de su credencial.

“Tienen una justicia muy moderna, muy actual, que utiliza herramientas que no se ven en otras provincias y hace que la justicia no sea lenta en la gran mayoría de los casos acá en la provincia. Si estuviese viviendo permanentemente acá en Mendoza, estaría tranquilo”, dijo Burlando a los medios.

Tanto Orozco como Ortiz están imputados por peculado (fraude a la administración pública con la gravedad de ser funcionarios públicos) en la causa conocida como “de las cooperativas”, y que tiene muy lentos avances. Sin embargo, el letrado espera imprimirle dinamismo a los casos con una audiencia que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de noviembre para”poner blanco sobre negro sobre esta situación que, creo yo, vamos a poder efectivizarlo”, según dijo.

Asumirá con seguridad la defensa de Daniel Orozco, pero no confirmó con la misma vehemencia, que lo haga con Janina Ortiz. “La idea es estar involucrado en ambas”, respondió. “Si vos me preguntás a mí, recientemente dije algo respecto del género y mi preocupación, lo lamento por Daniel, pero me preocupa siempre la situación de la mujer en primer término, es una cuestión personal. Será que estoy inundado, en casa, de mujeres”, dijo Burlando entre risas.

“Son muy graves las cosas que se dicen, las cosas que se inventan. Creo yo que eso es mucho más fácil todavía de acreditar, porque no dependemos de ninguna pericia. Yo creo que algunas situaciones se pudieron haber definido rápidamente. Hay capacidad y muy buen material humano para que las interferencias o las opiniones de cualquier sitio, de cualquier lugar, de cualquier poder, no interfieran en una decisión de estas características”, cerró Burlando, ya matriculado para defender a Orozco en la justicia provincial.

Y agregó “Se habla de números que no tienen nada que ver con la causa. Estamos hablando de una causa, que es la causa de las cooperativas, en la que sale un número tope de 35 millones y decían que que yo le cobraba más que lo que en definitiva muestran las supuestas cuestiones administrativas a aclarar. Yo, en esta causa no cobro honorarios”

Foto de portada: Ramiro Gómez/Los Andes