La seguridad fue dispuesta durante el anterior gobierno.

El presidente Javier Milei solicitó a la Justicia que retire la custodia oficial de Fabiola Yañez, quien reside en España, en el marco de la disputa legal que mantiene con el expresidente Alberto Fernández por presunta violencia de género.

El pedido fue comunicado a través de las redes sociales del mandatario. «Le pedí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que eleve un informe a la Justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y ex pareja del ex presidente», escribió Milei en su cuenta de X.

El jefe de Estado justificó su decisión apelando al uso responsable de los recursos públicos, «seguro que la Justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población, no para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura».

Patricia Bullrich respondió al tweet asegurando que realizaría el informe de manera «inmediata» y que lo elevaría luego a la Justicia.

Yañez se encuentra viviendo en España mientras avanza su conflicto judicial con Fernández. La custodia que mantiene fue dispuesta durante el gobierno anterior, pero Milei considera que su continuidad carece de justificación y constituye un gasto innecesario.