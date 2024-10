Se disputa en Qatar.

El Mundial de Pádel, contará con una fase de grupos que tendrá lugar este lunes 28 al miércoles 30 de octubre. Cada una de las tres jornadas tendrá turno de mañana, que comenzará a las 14:00h ( 08:00h en Argentina), y turno de tarde, que comenzará no antes de las 18:00h (12:00h en Argentina).

El jueves 31 de octubre comenzarán las eliminatorias con la disputa de los cuartos de final, a partir de las 14:00h (08:00h en Argentina), y la pelea por los puestos del nueve al dieciséis, a partir de las 09:00h (03:00h en Argentina).

El viernes 1 de noviembre se disputan las semifinales, que arrancarán a las 14:00h (08:00h en Argentina), y los partidos por el resto de posiciones, que comenzarán a las 09:00h (3:00h en Argentina).

La jornada final será el sábado 2 de noviembre. Las finales se disputarán a partir de las 14:00h ( 08:00h en Argentina), mientras que los partidos por el resto de posiciones comenzarán a las 09:00h (03:00h en Argentina).

Todos los enfrentamientos serán transmitidos en vivo en el canal oficial de YouTube de la Federación Internacional de Pádel (FIP), brindando acceso directo a cada partido y a las mejores jugadas.

Estos son los horarios de este lunes:

Partidos Masculinos

Cancha Central: Chile vs. Qatar

Tribuna 1: Argentina vs. Italia

Tribuna 2: España vs. México

Cancha 3: Brasil vs. Suecia

Cancha 4: Portugal vs. Holanda

Cancha 5: Francia vs. Uruguay

Cancha 6: Bélgica vs. Estados Unidos

Cancha 8: Paraguay vs. Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Partidos Femeninos

Cancha Central: Portugal vs. Egipto

Tribuna 1: España vs. Brasil

Tribuna 2: Argentina vs. Estados Unidos

Cancha 3: Italia vs. Uruguay

Cancha 4: Alemania vs. Chile

Cancha 5: Bélgica vs. Holanda

Cancha 6: Suecia vs. Japón

Cancha 8: Francia vs. Dinamarca

Estos son los diferentes grupos:

Hombres:

Grupo A:

Argentina

Bélgica

Italia

EE.UU

Grupo B:

España

Paraguay

México

Emiratos Árabes Unidos

Grupo C:

Francia

Chile

Uruguay

Katar

Grupo D:

Portugal

Brasil

Países Bajos

Suecia

Mujer:

Grupo A:

España

Alemania

Brasil

Chile

Grupo B:

Argentina

Portugal

EE.UU

Egipto

Grupo C:

Italia

Suecia

Uruguay

Japón

Grupo D:

Bélgica

Francia

Países Bajos

Dinamarca