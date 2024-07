Será con implementación de drones.

La decisión del gobierno provincial de eliminar el sistema de lucha antigranizo despertó gran preocupación en los productores de Mendoza.

En esa línea, los intendentes de distintos departamentos van planteando algunas alternativas para que el sistema de mitigación continúe o bien sea reemplazado por otro más eficaz.

En ese sentido, en las últimas horas trascendió un proyecto que presentó el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, para hacer la lucha antigranizo con siembra de nubes utilizando drones. «En el departamento de San Carlos y en todo el Valle de Uco no tenemos lucha activa porque los aviones no vuelan por un accidente que hubo hace muchos años. El sistema de protección solamente se genera con algunos generadores de yoduro de plata, hay 11 en el departamento de los cuales funcionan 8, o sea que en realidad la lucha antigranizo no tiene mayor presencia en la región. Tengo entendido que Tupungato y Tunuyán están en una situación similar», declaró el propio Alejandro Morillas.

Además señaló, «la eliminación de este sistema de mitigación no nos afectaría tanto, por la simple razón de que ya estamos descubiertos de por sí. Lo que esperamos es que si la provincia toma alguna decisión nos tenga en cuenta».

En ese sentido, presentó el proyecto que vienen analizando implementar en ese departamento. «Ante las inclemencias del tiempo que sufrimos en el departamento, con la Sociedad Rural y con Mario Leiva a la cabeza, venimos trabajando sobre el tema. En ese sentido, tenemos algunas propuestas alternativas con una empresa privada donde estaría la posibilidad de que los drones pueden trabajar de la misma manera que lo hacen los aviones. Se trataría, en un principio, de una metodología mucho más efectiva», sostuvo Morillas.

Brindando más detalles contó, «el tema de los drones es para expandir yoduro de plata. En los últimos eventos climáticos que tuvimos hace meses atrás, en Pareditas perdimos el 80% de la producción. En un comienzo, sembrar nubes con drones no solo bajaría los costos de la lucha antigranizo, sino que también los reduciría porque no tendrías pilotos metiéndose en medio de tormentas peligrosas. Así que para nosotros sería una gran solución algo como esto. Estamos analizando el proyecto y su viabilidad», añadió el intendente de San Carlos.

Por último, remarcó que como tienen previsto avanzar con el tema consideran necesario poder reunirse con las autoridades del gobierno provincial. «Presentamos el proyecto, mientras tanto estamos a la espera y queremos saber qué va a pasar con el resto de la provincia. La afectación de la quita de la lucha antigranizo se va a sentir más en el sur provincial y el este. Por ahí, si a los productores se la da una verdadera oportunidad de poder colocar las mallas antigranizo o de recibir un buen seguro, San Carlos se favorece también. Acá la lucha antigranizo no está presente y llevar adelante un sistema de mitigación con aviones para un municipio tiene costos altísimos», cerró.