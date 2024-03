Hasta el momento no hay fecha para continuar la negociación.

Aún no hay acuerdo en el marco de la paritaria nacional docente, los gremios del sector rechazaron la nueva propuesta del Gobierno de un piso salarial de 325 mil pesos; mientras que los sindicatos reclaman una base de 450 mil pesos y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente. El Ejecutivo, en tanto, no fijó ninguna nueva fecha para dar continuidad a la negociación; En consecuencia, CTERA comunicó que llevarán adelante un nuevo paro si no hay respuesta.

Ayer los gremialistas se reunieron en la Secretaría Trabajo en donde les ofrecieron llevar el piso salarial a $325.000 a percibir a partir de abril, como salario inicial maestro de grado jornada simple. La CTERA expresó el rechazo a la propuesta presentada por «insuficiente y por no incluir el FONID». Los funcionarios confirmaron su decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente que se paga a las provincias desde hace 26 años y continúan exigiendo un piso salarial inicial de $450.000.

A su vez, solicitaron que se convoque al Ministerio de Economía a participar de la próxima reunión, para la que todavía no hay fecha. Los gremios definirán acciones en los próximos días, podrían realizar un nuevo paro de actividades.