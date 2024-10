“Si el auto va así en la carrera, no van a durar ni tres vueltas las gomas” dijo el argentino, muy frustrado por el rendimiento de hoy.

Franco Colapinto no pudo tener un buen rendimiento en la clasificación y largará en el puesto 16 en la carrera del Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se correrá el domingo. El argentino mantuvo la ilusión hasta el último segundo, pero no consiguió pasar la Q1.

El corredor argentino no logró superar el primer corte y quedó eliminado con el 16° tiempo. Las dos grandes sorpresas en la Q1 que se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez estuvieron con lo sucedido con el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren).

Guanyu Zhou de Kick Sauber (20°), Esteban Ocon de Alpine (19°), Pérez (18°), Piastri (17°) y Colapinto (16°) son los primeros cinco eliminados en esta clasificación. El hombre de Williams giró en 1:17.558 y quedó a 0.151 de superar el corte por el tiempo que registró Lance Stroll de Aston Martin (1:17.407).

“Muy mal el balance. No podía doblar el volante. En curvas lentas tenía un montón de sobre rotación. Era imposible controlarlo. La verdad que un desastre. Iba muy mal el auto. A pelear mañana”, expresó Colapinto tras la qualy.

“No tuve grip atrás, estuve patinando desde la primer curva y no tuve nada de grip. Sobre rotaba el auto en todas las curvas lentas y no podía doblar el volante sin perder el culo. Nada, muy mal…”, remarcó Colapinto, que no escondió su furia. Al mismo tiempo, agregó: “Primero hay que solucionar el problema que tengo, porque si el auto va asá en la carrera, no van a durar ni tres vueltas las gomas”.