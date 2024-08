Se realizó la presentación del Nuevo PRO en Mendoza, el espacio liderado por el presidente Gabriel Pradines, junto a Omar De Marchi, luego de las elecciones internas que ganaron contra el espacio liderado por la vicegobernadora Hebe Casado.

El acto se realizó en un marco de serias tensiones en la nación; entre el espacio de Macri y el gobierno de Javier Milei.

El presidente del partido, Mauricio Macri, envió felicitaciones a las nuevas autoridades proclamadas. «Los mendocinos están esperando una propuesta que los enriquezca de parte nuestra. Cuentan con mi apoyo. Les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa«, manifestó.

«El 30 de junio le dimos un golpe fuerte al Gobierno provincial, desacreditando a una vicegobernadora sin rumbo, preocupada más por destruir el partido que por resolver los problemas de los mendocinos«, afirmó Pradines, en su alocución.

“Esto ha sido un golpe fuerte para el gobierno provincial. Un gobierno que se cae a pedazos. El modo Mendoza, se cae a pedazos. La salud no funciona, la seguridad no funciona, la educación no funciona. El gobierno provincial no funciona. Y ya no lo pueden esconder más, que lo único que han hecho es rosca y marketing político pero gestión cero”.

Pradines comparó: “El mejor ejemplo es comparar Guaymallén con Luján. En 2015 agarraron municipios destruidos y en Luján en 4 años ya estaban liderando el futuro del desarrollo de Mendoza, y en Guaymallén después de 9 años todavía están intentando aprender como terminar una obra en tiempo y forma. Es por eso que el PRO Mendoza no tiene nada que ver con Cambia Mendoza”.

El acto, tuvo lugar en un hotel de Guaymallén, y estuvo encabezado por el presidente del espacio político, el senador Pradines, y el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, Omar De Marchi. También estuvo el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff.