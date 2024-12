Mirá el cronograma.

Bailarines, actores y músicos deberán consultar día y hora que corresponde a su audición según la disciplina y categoría en la que se inscribieron.

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura, informa que se inicia el cronograma de audiciones de artistas aspirantes a participar en el Acto Central y Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025, Guardiana del vino eterno.

Bailarines, actores y músicos deberán consultar día y hora que corresponde a su audición según la disciplina y categoría en la que se inscribieron.

Las audiciones de bailarines y músicos se realizarán en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en tanto que las audiciones de actores y actrices se serán en el Teatro Independencia.

Información importante

● Presentarse el día de audición con DNI: este requisito es obligatorio y excluyente.

● Artistas con discapacidad: presentarse el día de audición con DNI y CUD (certificado único discapacidad). Requisito obligatorio y excluyente.

● Actrices y actores: deben presentar el aval emitido por la Asociación Argentina de Actores.

● Acreditaciones: solo en los horarios establecidos para cada turno, sin excepción. Turno mañana o turno tarde, según corresponda: prestar especial atención a los horarios detallados. Fuera de ese tiempo no se permitirá el ingreso a la audición y no se permitirán cambios de turno.

● En el Teatro Independencia no se dispondrá de espacio para guardar bicicletas y monopatines.

Requisitos de vestimenta

● Requisito excluyente para audición folclore; folclore adultos y folclore discapacidad: vestuario negro liso de ensayo, sin inscripciones, leyendas o estampas; pañuelo blanco, zapatos y botas, peinado recogido con rodete. No se permitirá uso de accesorios.

● Requisito excluyente para audición contemporáneo; contemporáneo adultos: vestuario negro liso, sin inscripciones, leyendas o estampas; zapatillas de jazz o medias punta y peinado recogido con rodete. No se permitirá uso de accesorios. No se admiten pies descalzos.

● Requisitos de presentación obligatoria para actrices y actores: vestuario negro liso, sin inscripciones, leyendas o estampas. No se admiten pies descalzos.

Cronograma de audiciones

Bailarines contemporáneos: sábado 7 y domingo 8 de diciembre de 2024. Lugar: Espacio Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.

Bailarines folclóricos: sábado 14, domingo 15, sábado 21 y domingo 22 de diciembre de 2024. Lugar: Espacio Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.

Músicos: lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de diciembre de 2024. Lugar: Espacio Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.

Actores y actrices: domingo 22 de diciembre de 2024. Lugar: Teatro Independencia, Chile y Espejo. Ingreso por calle Espejo, Ciudad de Mendoza)

Consultar listados aquí.

Por consultas e informes, comunicarse a artistasvendimia@mendoza.gov.ar.